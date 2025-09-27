"Üniversite ek tercihlerinde taban puan ve kontenjana dikkat edilmeli"

Ek tercih döneminde öğrencilerin hangi kriterlere dikkat etmeleri gerektiğini anlatan Rehberlik Koordinatörü Emine Torgut, öğrencilerin 25- 30 Eylül tarihlerinde 24 tercih hakkını kullanırken taban puanı oluşmuş bölümler için puanlarının yeterli olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca bölüm seçerken bireysel özelliklerin, mesleğin gelecekteki getirilerinin ve üniversitenin akademik imkanlarının değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bölüm değişikliklerine de değindi.

Torgut, “Tercihler başladı ve öğrencilerimiz oldukça heyecanlı. Görüşmelerimiz hızla devam ediyor. 25-30 Eylül tarihleri arasında tercih yapılacak ve öğrencilerin 24 tercih hakkı olacak. Eğer taban puanı oluşmuş bir bölümü tercih edeceklerse, öğrencinin puanının bu taban puanın üzerinde olması şart. Taban puanı oluşmamış bölümler için böyle bir şart aranmayacak. Bu konuda çok soru geliyor. İlk yerleştirmede bir bölüme yerleşen aday, kayıt yaptırsa da yaptırmasa da ek kontenjanlardan yararlanamayacak” dedi.

"NE KADAR FAZLA KONTENJAN KALMIŞSA, ÖĞRENCİLERİN YERLEŞME İHTİMALİ O KADAR ARTIYOR"

Öğrencilerin tercih yaparken bireysel özelliklerini ve mesleğin getirilerini mutlaka değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Torgut, “Gelecek vadeden bir bölüm seçmeleri önemli. Ayrıca yazacakları üniversitenin laboratuvar, akademik kadro, kampüs, yurt dışı olanakları gibi imkanlarını inceleyerek özenli bir tercih listesi hazırlamaları gerekiyor. Çünkü bu karar, tüm hayatlarını etkileyecek. İlk yerleştirmede kontenjan fazlalığı nedeniyle tercih yapmak daha kolaydı. Şimdi şartlar netleşti. Taban puanı oluşmuş bölümlerde öğrenci puanı yetmiyorsa tercih yapamıyor. Taban puanı oluşmamış bölümlerde ise kontenjan sayısı önemli. Ne kadar fazla kontenjan kalmışsa, öğrencilerin yerleşme ihtimali o kadar artıyor. Ancak öğrenciler her yazdıkları bölümde mutlu olup olmayacaklarını da düşünmeli” diye konuştu.

"EK MADDE VE NOT ORTALAMARI İLE YATAY GEÇİŞ İMKANI MÜMKÜN" Üniversiteye yerleştikten sonra bölüm değiştirmek isteyenler için yatay geçiş imkanlarını anlatan Torgut, şunları söyledi: “Bunlar ek maddeyle veya not ortalamasıyla yapılabiliyor. Öğrenciler, yatay geçiş dönemlerinde ilgili koordinatörlüklerden bilgi alarak başvuru yapabilirler. İlk yerleştirmede yerleşemeyen adayların hâlâ şansı devam ediyor. Bir yıl kaybetmemek için mutlaka uzman desteğiyle doğru bir tercih listesi hazırlamaları faydalı olacaktır. Kariyerine hızlı başlamak isteyenler için bir yıl ciddi bir kayıp olabilir.” "NE KADAR BAŞARILI OLURLARSA, BU DURUM KAZANÇLARINA DA YANSIYACAKTIR" Öğrencilerin tercih edecekleri üniversiteleri gezmelerini, akademik kadroyla tanışmalarını, web sitelerini incelemelerini öneren Torgut, “Üniversitenin sosyal imkanlarını, kulüplerini ve uluslararası fırsatlarını da değerlendirmeliler. Çünkü üniversite yalnızca öğretim değil, aynı zamanda eğitim ve kültürel gelişim sürecidir. Meslek seçimi çok önemlidir. Hayatlarını bu meslekle sürdürecekleri için sonradan pişman olmamak adına sevdikleri alanları tercih etmeliler. Ne kadar başarılı olurlarsa, bu durum kazançlarına da yansıyacaktır. Sonuç olarak, en önemli nokta doğru tercihi ve doğru mesleği seçmektir. Puan bazında da kontenjanı yüksek olan bölümleri üst sıralara yazmak avantaj sağlayabilir” ifadelerini kullandı.