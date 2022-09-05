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Aygaz’ın, yurt dışında büyüme stratejisi çerçevesinde United Enterprises & Co. Ltd. ortaklığıyla kurduğu United Aygaz Bangladeş, Anwara'daki 6 bin metrik ton kapasiteli Chattogram ana fabrikasında faaliyetlerine başladı.

Bangladeş pazarına yönelik LPG temini, dolumu ve dağıtımı konularında faaliyette bulunmak üzere eşit yönetim esaslarına dayalı bir ortak girişim şirketi olan United Aygaz, ülkeye LPG enerji çözümleri sunacak.

United Aygaz LPG tüpleri, hem ev hem de endüstriyel tüketiciler için 12 kg ve 35 kg olmak üzere iki farklı boyda sunuluyor. Markanın, müşterilerinin sorularına cevap verebilmek için 7 gün 24 saat aktif olan çağrı merkezi de çalışmalarına başladı. İlerleyen günlerde dökme ve otogaz segmentlerinde de faaliyet gösterilmesi planlanıyor.

Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, “Hızlı büyüyen bir ülke olan Bangladeş’in, bu büyümeye paralel olarak enerji ihtiyaçları da hızla artıyor. United Aygaz’la daha iyi, daha güvenli ve daha kullanışlı temiz enerji çözümleri sunarak, insanlara her günü en iyi şekilde yaşamaları için gereken enerjiyi sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Hava kirliliğinin oldukça dikkat çekici seviyelerde olduğu Bangladeş için LPG çok önemli bir enerji çözümü olarak ortaya çıkıyor. Tıpkı yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da ev, ticari ve endüstriyel segmentlerde ürün ve hizmetlerimiz ve ülke genelindeki yetkili distribütörlerimiz aracılığıyla garantili müşteri memnuniyeti sağlama konusunda kararlıyız” dedi.

"PANDEMİ KOŞULLARINA RAĞMEN BİR YILDA TAM KAPASİTE SATIŞA BAŞLADIK"

Yaklaşık bir yıl gibi kısa bir sürede tam kapasite satışlara başladıklarını belirten United Aygaz Bangladeş CEO’su Ercüment Polat, “Aygaz'ın tecrübe ve birikimi ile United Group'un gücünü birleştirerek harmoni içinde çalıştık. Bu süreçte öğrendik, geliştik, zorluklarla mücadele ederek, Asya Kıtası’nda yepyeni bir ekiple başarıya ulaşmanın keyfini yaşadık. Gerek Türkiye'den destek için gelen arkadaşlarımız gerekse Bangladeş'de oluşturduğumuz müthiş ekibimiz sayesinde pandemi koşullarına rağmen, olabildiğince hızlı bir şekilde faaliyetimize tam kapasite ile başladık. Bangladeş LPG pazarına büyük bir katma değer yaratacağımıza ve böylesi iyi bir ekiple hedeflerimize beklentimizin ötesinde bir hızla ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.