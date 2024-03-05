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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Union Saint-Gilloise-Fenerbahçe maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek - Fenerbahçe Haberleri

        Union Saint-Gilloise-Fenerbahçe maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek

        Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda perşembe günü oynayacağı Union Saint-Gilloise maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 12:41 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:41
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        F.Bahçe'nin maçına Portekizli hakem!
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        Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek.

        UEFA'nın açıklamasına göre Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak.

        Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe arasındaki mücadele RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak.

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