Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Aldığı başarılı sonuçlarla UEFA Konferans Ligi grup aşamasını lider tamamlayan sarı lacivertliler, son 16 turu müsabakasında Belçika temsilcisinin rakibi oldu. Zorlu mücadele öncesinde, "Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" soruları taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...
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Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Peki, "Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih...
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FENERBAHÇE - UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise ilk maçı, 7 Mart Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.
Rövanş mücadelesi ise 14 Mart Perşembe günü oynanacak.
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FENERBAHÇE - UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI HANGİ KANALDA?
Union Saint Gilloise - Fenerbahçe Konferans Ligi son 16 turu maçı Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanacak
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KONFERANS LİGİ MAÇ PROGRAMI
Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları 7 ve 14 Mart'ta oynanacak.
Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finalin kura çekimi 15 Mart'ta yapılacak. Bu kura çekiminde olası yarı final eşleşmeleri de netlik kazanacak.
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Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan, yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacak.
Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon, 29 Mayıs'ta oynanacak final maçının ardından belli olacak.
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FENERBAHÇE’DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, özellikle Trendyol Süper Lig’de zorlu bir fikstüre girmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerde yoğun maç trafiği öncesi iki sakat oyuncu bulunuyor.
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Becao, İrfan Can Kahveci ile Joshua King, Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek.
UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun Belçika temsilcisiyle oynanan maçta sahada olmayacak.
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Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko