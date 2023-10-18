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        Haberler Spor Basketbol Union Feminine Angers-Galatasaray Çağdaş Faktoring: 70-71 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Union Feminine Angers-Galatasaray Çağdaş Faktoring: 70-71 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar EuroCup'ta konuk olduğu Fransız ekibi Union Feminine Angers'i 71-70 mağlup etti. C Grubu'nda 2'de 2 yapan sarı-kırmızılılar liderliğe yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 23:56 Güncelleme: 18.10.2023 - 23:56
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        Galatasaray kazandı, zirveye çıktı!
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        FIBA Kadınlar EuroCup'ın ikinci haftasında, C Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Fransa'nın Union Feminine Angers ekibini son saniyelerde bulduğu basketle 71-70 yendi.

        Angers kentindeki Jean Bouin Spor Salonunda oynanan maça iyi başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk çeyreği 27-23 önde tamamladı. İkinci periyotta sadece 11 sayı üretebilen İstanbul temsilcisi, devre arasına 42-38 geride girdi.

        İkinci devresi çekişmeli geçen mücadelede, ev sahibi Union Feminine Angers, üçüncü çeyreği 56-54 önde kapadı. İki takım arasındaki skor farkının son bölüme kadar birbirine yakın devam ettiği müsabakada, Galatasaray Çağdaş Faktoring, bitime 23 saniye kala Julie Vanloo ile bulduğu üçlükle sahadan 71-70 galip ayrıldı.

        Sarı-kırmızılı ekipte Myisha Hines-Allen, 29 sayı, 11 ribaunt, 4 asistlik performansıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

        Grupta 2'de 2 yapan sarı-kırmızılılar liderliğe yükseldi. Union Feminine Angers ise ilk kez kaybetti.

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