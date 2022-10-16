Bundesliga'da sezonun flaş ekibi Union Berlin, Borussia Dortmund'u konuk etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi 8. dakikada Janik Haberer'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 21'i gösterdiğinde Haberer bir kez daha sahne aldı ve Siebatcheu'nun asistiyle farkını 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Union Berlin, Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek zorlu virajı da kayıpsız döndü.

Bu sezonki 7. galibiyetini alan Union Berlin puanını 23'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund ise 16 puanda kaldı.