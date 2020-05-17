Bayern Münih, Bundesliga’nın 26. haftasında başkentteki “An der Alte Försterei” Stadı’nda Union Berlin’e konuk oldu.
Bavyera ekibi ilk yarıyı Robert Lewandowski’nin 40. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamlandı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Bayern Münih, 80. dakikada Benjamin Pavard ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Müsabakada Bayern Münihli futbolcuların gol sevinçlerini dirsek temasıyla yaşamaları dikkat çekti.
Lider Bayern Münih, aldığı bu galibiyetle puanını 58’e çıkarttı.
30 puanda kalan Union Berlin ise 12. sıraya geriledi.
Öte yandan bugün oynanan diğer maçta Köln sahasında Mainz 05 ile 2-2 berabere kaldı.
Köln 33 puanla 10. sırada yer alırken, Mainz 05 de 27 puanla 15. sırada bulunuyor.
YENİDEN BAŞLAMIŞLARDI
Salgın sebebiyle mart ayında askıya alınan Bundesliga’daki maçlar kaldığı yerden dün seyircisiz olarak yeniden başlamıştı.
Alman hükümeti ve yerel yönetimler, Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından hazırlanan ve eyaletlerin spor bakanları tarafından da kabul edilen "sağlık ve hijyen" tasarısının uygulanması kaydıyla yaklaşık 2 hafta önce 1. ve 2. futbol liglerinin yeniden başlayabileceği kararını vermişti.
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