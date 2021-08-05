UNIFIL, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarından sonra soruşturma başlattı

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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, UNIFIL Basın Ofisi Müdür Yardımcısı Candice Ardell, UNIFIL bünyesinde görev yapan askerlerin gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Sur, Merciiyun ve El-Mahmudiye bölgelerinde güçlü patlama sesleri duyduğunu belirtti.

Daha sonra İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki 3 noktaya hava saldırıları düzenlediğini teyit ettiğine işaret eden Ardell, "UNIFIL Komutanı General Stefano Del Col, dün gün boyunca taraflarla iletişim kurdu ve tansiyonu daha fazla yükseltmemeleri için tarafları sükunete teşvik etti." ifadelerini kullandı.

UNIFIL'in her iki tarafla da koordinasyonu sürdürdüğü bilgisini paylaşan Ardell, güvenliğin artırılması için Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile çalıştıklarını ve saldırılara dair soruşturma başlattıklarını aktardı.

- UNIFIL öncülüğünde üçlü toplantı

Öte yandan UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Del Col'un, Lübnan'dan atılan roketlerle başlayan İsrail'in topçu atışları ve hava saldırılarından sonra her iki tarafı toplantıya çağırdığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Ras en-Nakura beldesindeki UNIFIL karargahında gerçekleşen üçlü toplantıda, Lübnan-İsrail arasındaki Mavi Hat'ta güven ve istikrarı artırmanın yollarının ele alındığına işaret edilen açıklamada, Del Col'un şu sözlerine yer verildi:

"Bölgesel dalgalanmaların yaşandığı bu dönemde tarafların, koordinasyon ve bağlantılarda hiç olmadığı kadar UNIFIL'in rolüne saygı duyması gerekir. Bu mekanizma en zorlu dönemlerde dahi görevini iyi yaptı. Şu anda da ona bağlı kalma zamanı."

Açıklamada ayrıca Del Col, devam eden soruşturmaların başarıyla sonuçlanması için tarafları UNIFIL ile iş birliği yapmaya davet etti.

- İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlik

İsrail ordusu, 4 Ağustos'ta Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 3 roket atıldığını, bunlardan ikisinin İsrail'de açık alanlara, diğerinin ise Lübnan topraklarına düştüğünü açıklamıştı.

Buna karşılık Lübnan tarafına top atışları gerçekleştiren İsrail ordusu, gece saatlerinde de Lübnan'ın güneyindeki kırsal alanlara hava saldırıları düzenlemişti.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen roket atışı ve Tel Aviv'in buna karşılık vermesi üzerine gerginliğin arttığı Lübnan-İsrail sınırında "tansiyonun düşürülmesi" çağrısında bulunmuştu.

Lübnan ordusu ülkenin kuzeyinden gerçekleştirilen roket atışlarından sonra İsrail'in 92 topçu atışıyla Lübnan'ın güneyindeki 6 bölgeyi hedef aldığını açıklamış ve söz konusu roketlerin kaynağıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkesinin güneyine düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail'i acil olarak BM Güvenlik Konseyine şikayet etme talimatı vermişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da ülkesinin güneyinde 2006 yılından bu yana bir ilk olan İsrail'in hava saldırılarının bölgedeki tansiyonu yükseltme amacı taşıdığını belirtmişti.