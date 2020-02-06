06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koç Holding ile İtalyan UniCredit ortak yönetimindeki Koç Finansal Hizmetler (KFS) ve Yapı Kredi Bankası (YKB) paylarının alım-satım işleminin tamamlandığı konusunda taraflar mutabakata vardı.
Koç Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "YKB Pay Alım Satım Sözleşmesi" ile "KFS Pay Alım Satım Sözleşmesi"nde kapanış için belirlenen ön koşulların tamamlandığı konusunda tarafların mutabakata vardığı belirtildi ve lu ifadeler kullanıldı:
"Koç Holding A.Ş. ile UniCredit S.P.A.'nın ("UniCredit") ortak yönetime tabi ortaklığı Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ("KFS") ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ("YKB") payları ile ilgili olarak; 30 Kasım 2019 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen YKB Pay Alım Satım Sözleşmesi ile KFS Pay Alım Satım Sözleşmesi'nde kapanış için belirlenen ön koşulların tamamlandığı konusunda taraflarca mutabakata varılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu özel durum açıklamamızda belirtilen ödeme ve temlik işlemlerinin kapanışı izleyen işgünü yapılması kaydıyla pay devirleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Koç Grubu ve Unicredit arasındaki Pay Sahipleri Sözleşmesi de bugün itibariyle feshedilmiştir. Kapanış ile birlikte, KFS sermayesini temsil eden payların yüzde 100'ü Koç Grubu'na (Koç Holding, Koç şirketleri, Koç Ailesi, Koç Ailesi tarafından kontrol edilen ortaklıklar ve ilişkili vakıflar) KFS'deki payları oranında geçmiş olup, KFS'de pay sahibi Koç Grubu üyelerinden halka açık şirketler olan Koç Holding'in payı yüzde 42.26'dan yüzde 84.53'e, Aygaz A.Ş.'nin KFS'deki payı ise yüzde 1.97'den, yüzde 3.93'e çıkmıştır. İşlem öncesinde YKB sermayesinde doğrudan pay sahibi olmayan Koç Holding A.Ş., YKB sermayesinin yüzde 9.02'sine, UniCredit ise yüzde 31.93'üne doğrudan sahip olmuştur. Koç Grubu'nun işlem öncesinde yüzde 40.97 olan YKB sermayesindeki doğrudan ve dolaylı toplam payı yüzde 9.02 oranında artmıştır."
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