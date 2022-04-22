'Unicorn' sayısının artması bekleniyor

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Cumhurbaşkanı Kararı ile "Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı" devreye alınırken, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek programla bilişim sektörünün ihracatının artırılmasına yönelik yeni destek unsurları getirildi.

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı, söz konusu programına ilişkin yaptığı değerlendirmede, yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojileri, blok zincir yazılım ve teknolojileri, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri ve dijital aracılık ve hizmet platformlarının karar kapsamına alındığını aktardı.

Böylece tüm alt sektörleri desteklenmesi ve ihracatın tabana yayılmasının sağlanacağını bildiren Kamalı, Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan tüm bilişim sektörü desteklerinin sistematik şekilde ele alındığını ve söz konusu sektöre sağlanan desteklerin tek bir başlıkla kullanıcıya sunulduğunu söyledi.

PROGRAMI TAMAMLAYANLARA ÖNCELİK

Kamalı, E-Turquality Programı'nın ülkenin bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olması nedeniyle önem taşıdığına işaret ederek, "Program kapsamında serbest bölge/ihtisas serbest bölgesinde yer alan şirketlere, TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Programı'nı (TEYDEB) başarılı şekilde tamamlayan şirketlere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi'ne sahip şirketlere ve diğer öncelik kriterlerini haiz şirketlere öncelik verilecek" ifadelerini kullandı.

Verilecek destekleri de açıklayan Kamalı, "Tekno hızlandırıcı iş birliği kuruluşu hızlandırıcı programları proje desteği, uluslararası katma değerli bilişim yüklenici proje desteği, yurt dışı ihale desteği, yurt dışı dizi/film ve oyunlarda ürün yerleştirme ile pazarlama desteği, veri merkezi desteği, yazılımcılar için simülatör/test ekipmanı kiralama desteği, yurt içi fuar desteği, hizmet pazarlama platformlarına üyelik desteği, yurt dışında yerleşik şirkete ait oyun/yazılım/aracılık platformu alımına yönelik danışmanlık desteği, patent/fikri mülkiyet hakkı alım desteği, yurt dışı arama desteği, yazılım/oyun/mobil uygulama test desteği, yıldız ofisleri desteği ve uluslararası teknoloji pazarlama ofisleri desteği yeni destek unsurları olarak bu kararda karşımıza çıkıyor. Böylelikle bilişimde 'unicorn'ların sayısının artacağına ve 2023 yılı yazılım sektörü ihracat hedefine ulaşacağımıza inancımız tamdır" diye konuştu.

Karar kapsamında devreye alınan 14 yeni destek kaleminden yurt dışı ihale desteğinin taşıdığı öneme dikkati çeken Kamalı, "Bu programda yer alan şirketlerin uluslararası ihalelere katılım sağlamasına yönelik olarak yurt dışında yerleşik kurumlar veya kamu kuruluşları tarafından açılan ihaleler neticesinde hizmet/ürün niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerde şirketler yüzde 20'lere varan yüksek oranlarda destek alabileceklerdir. Bir diğer yeni ve kritik destek olarak yurt dışı arama desteği verilmiştir. Bu destek kapsamında şirketlerin yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformlarında geliştirme, kod inceleme ve test çalışmalarında yurt dışında yerleşik kişilerden yararlanmak üzere şirket ve platformlardan gerçekleştireceği çalışmalar yüzde 60 gibi yüksek bir oranda yıllık 300 bin liraya kadar desteklenebilecektir" ifadesini kullandı.

DİJİTAL PLATFORMLARA YAPILAN ÖDEMELERE DESTEK

Kamalı, kararla sağlanan komisyon desteği ile şirketler tarafından yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformunun yurt dışı satış ve dağıtımına yönelik olarak dijital platformlara yapılan komisyon ödemelerinin yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformu başına yüzde 50 oranında ve yıllık 1 milyon 200 bin liraya kadar destek alabileceğini aktardı.

Kamalı, "Yurt Dışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi kapsamında, bu programda yer alan şirketlerin belirlenen destek kalemlerine ek olarak 2 kişiye ait proje çalışanı istihdam giderleri de destek kapsamına alındı. Veri merkezi desteği de ülkemizin bölgesel ve uluslararası veri merkezi olmasına yönelik olarak hizmet gelirlerinin en az yüzde 20'sini yurt dışından elde eden Türkiye'de yerleşik veri merkezi işletmecisi şirketler veya iş birliği kuruluşları tarafından ülkemizde kurulan veri merkezlerinin ilgili giderlerini ve 4 kişinin istihdam giderlerini kapsıyor" bilgilerini paylaştı.