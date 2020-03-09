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CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından Türkiye Seramik Federasyonu (TSF),Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) iş birliği ve KOSGEB desteğiyle organize edilen UNICERA İstanbul Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı, 10 - 14 Mart 2020 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

130 ülkeden 100 binin üzerinde sektör profesyoneline ev sahipliği yapması beklenen fuarda, yaklaşık 1.200’ün üzerinde markanın en yenilikçi ürünleri görücüye çıkacak. Fuarda ayrıca, 60 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan dünya seramik pazarının 11’inci büyük tedarikçisi konumunda bulunan Türk seramik sektörü de yeni pazarlara ulaşmaya çalışacak. Fuar kapsamında ayrıca; eş zamanlı Kitchen Turkey özel bölümü de gerçekleştirilecek.

Seramik ve yapı sektörünün lider ve ihracatçı markalarının bir araya geldiği Türkiye'nin en büyük ihtisas fuarlarından UNICERA İstanbul, sektörün en yenilikçi ürün, tasarım, malzeme ve teknolojilerine sahne olacak. Türkiye’nin yanı sıra seramik sektörüne yön veren Çin, İtalya, İspanya ve Hindistan gibi ülkelerden uluslararası markaların katılacağı fuarın, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da katılımcı, ziyaretçi ve ticaret hacmi ile yeni bir rekora imza atması bekleniyor.

2021 YILININ TRENDLERİ BELİRLENECEK

Yerli ve yabancı sektör profesyonelinin yoğun ilgi gösterdiği fuar; bu yıl 100.000 metrekarelik alanda 130 ülkeden 100 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Banyo ürünleri, zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, mutfak ürünleri, dekorasyon ürünleri, ambalajlama, depolama gibi pek çok ürün görücüye çıkacağı fuarda, Dünyanın en önemli tasarımcıları 2021 yılının trendlerini belirleyecek.

UNICERA İstanbul Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı’nda ayrıca eş zamanlı Kitchen Turkey özel bölümü gerçekleştirilecek. Dünyanın en değerli markalarını tek çatı altında buluşturan fuarın bu özel bölümünde A’dan Z’ye tüm mutfak ürünleri sergilenecek. Ziyaretçiler elektronik malzemelerden mutfak evyelerine, havalandırma sistemlerinden yıkama ve pişirme ünitelerine kadar aradıkları her şeyi Kitchen Turkey özel bölümünde bulabilecekler. Sektör Kitchen Turkey özel bölümüyle ihracat rekoru kırmaya hazırlanıyor.