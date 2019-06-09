UNESCO’da Türkiye’yi Kapadokya Üniversitesi temsil edecek

09 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Birleşmiş Milletlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve UNESCO’nun başlattığı çalışmalar kapsamında 11-12 Haziran 2019 tarihlerinde Paris’te gerçekleştirilecek çalıştaya Türkiye’nin ilk ve tek Çevreci Beşeri Bilimler Merkezi’ni kuran Kapadokya Üniversitesi de davet edilirken, çalıştaya Kapadokya Üniversitesini temsilen Çevreci Beşeri Bilimler Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sinan Akıllı katılacak.
UNESCO’ya bağlı Sosyal ve Beşeri Bilimler Dairesi (Social and Human Sciences Sector) ile Sosyal Dönüşümleri Yönetme Programı’nın (Management of Social Transformations Programme - MOST) yanı sıra, Kuzey Ülkeleri Disiplinlerarası Çevre Çalışmaları Ağı’nın (Nordic Network for Interdisciplinary Environmental Studies - NIES),İsveç Mlardalen Üniversitesi, İzlanda’da bulunan Çevreci Beşeri Bilimler Kuzey Kutbu Bölgesi Gözlemevi’nin (The Humanities for the Environment Circumpolar Observatory) ve Uluslararası Felsefe ve Beşeri Bilimler Konseyi’nin (International Council for Philosophy and Human Sciences - CIPSH) kurucu ortaklar olarak 2017 yılında başlattığı çalışma ile Küresel Sürdürülebilirlik Bilimi Koalisyonu (Global SuS Coalition) kurulmasının hedeflendiği ifade edilirken, koalisyona yönelik ilk adımın Mart 2019’da Portekiz’in Maço kentinde düzenlenen birinci çalıştayda atıldığı, protokol taslağının hazırlanacağı 11-12 Haziran 2019 tarihindeki çalıştay sonrasında Eylül 2019’da İsveç’in Sigtuna kentinde yapılacak üçüncü ve son çalıştayda koalisyonun resmileştirilerek duyurulacağı ilan edildi.
Türkiye’den yalnızca Kapadokya Üniversitesinin katılacağı çalıştaya UNESCO yöneticileri ve UNESCO Kürsü başkanlarının yanı sıra diğer kurucu ortak kurumların temsilcilerinin ve farklı ülkelerden davetlilerin katılacağı da duyuruldu.
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