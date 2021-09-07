UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Müzik Şehri Kırşehir'de logo tasarım yarışması tamamlandı

AA

Kırşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Müzik Şehri Kırşehir'in logo tasarım yarışmasına 253 kişinin 448 eserle katıldığı belirtildi.

Seçici kurulun yaptığı değerlendirmede Ceren Kırlak'ın logo tasarımının birinci olduğu vurgulanan açıklamada, 10 bin liralık ödülü Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun takdim ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekicioğlu, Kırşehir’in tarihsel ve kültürel birikimiyle hem Anadolu'da hem de dünyada adından söz ettiren bir il olduğunu, sorumluluk bilinciyle bu alanda katkı sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kırşehir'in UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında giren tek şehir olmasının ardından logo tasarımı yarışması düzenlediklerini aktaran Ekicioğlu, şöyle devam etti:

"Beklediğimizden de çok sayıda başvuruyla karşılaştık. Ödül şartnamesine uyan eserler arasından seçici kurlumuzun kararıyla Ceren Kırlak'ın tasarımı, ödül almaya hak kazandı. Ödül alan logo tasarımı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı ekibi tarafından da onaylandı ve bu logo bundan sonraki çalışmalarımızda ve tasarımlarımızda kullanılacak."

Kırşehir'de müzikle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Ekicioğlu, "Geçtiğimiz hafta şehrimizin muhtelif yerlerine yerleştirdiğimiz müzik duraklarının ulusal medyaya da yansıdığına şahit olduk. Kırşehir Belediyesi olarak ilimizin kültürel dokusuna katkı sunan herkesin yanında olmaya devam ediyoruz. Kurduğumuz müzik duraklarında gençlerimiz müziklerini icra ederek hemşehrilerimizin de takdiriyle karşılaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.