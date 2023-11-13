UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan gözde vizesiz şehir: Ohrid, Kuzey Makedonya
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ohrid, Kuzey Makedonya'da yer alıyor. Vizesiz şehirlerden birisi olan Ohrid, antik kaynaklarda "Işık Şehri" olarak biliniyor
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VİZESİZ ŞEHİRLER ARASINDA GÖZDE
Özellikle yazları tam anlamıyla turizm cenneti haline gelen Ohrid, tarihi, mimarisi, kutsal alanları, pastoral görünümü ve nefes kesen manzaraları ile Makedonya'nın mücevher yerlerinden birisi.
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MAKEDONYA'NIN İNCİSİ OLARAK BİLİNİYOR
Makedonya'nın incisi olarak bilinen vizesiz şehirlerden birisi olan Ohrid, yaz sezonunda oldukça kalabalıkken sezon dışında size rezerve edilmiş derece sessiz ve sakindir.
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Işık Şehri olarak da bilinen Ohrid, tüm Avrupa'nın en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Göl ve dağ manzarasının yanı sıra Taş Devri'nden Orta Çağ kadar uzanan arkeolojik yapılar bulunur.
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AVRUPA'NIN EN TEMİZ GÖLÜ
Avrupa'nın en derin ve en eski krater gölü olan Ohrid gölü o kadar temizdir ki gölün hangi noktasında olursanız olun dibini görmek mümkün. Ayrıca şehir merkezinde bulunan plajlar sayesinde gölde yüzülebiliyor.
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Avrupa'da Ohrid'e Avrupa'nın Jerusalem'i denir. Nedeni ise şehre 365 gün için 365 ayrı kilise yapılmasıdır. Bu kiliselerden günümüze 40'ı ulaşmıştır.
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OHRİD'İN EN MEŞHUR KİLİSESİ
Bu kiliselerden en meşhuru ise Saint Kaneo Kilisesi'dir. Aziz Yuhanna Kilisesi olarak da bilinen bu yapı Ohrid Gölü'ne bakan tepenin yamacında konumlanıyor. Kilisenin 1447 yılında inşa edildiği düşünülüyor.
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Ohrid ve çevresinde görülebilecek birçok yapı ve doğa güzellikleri bulunuyor. Vizesiz şehirlere bir alternatif olan Ohrid görülmeye değer yerlerden birisir.
Kaynak: The Magger