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        Haberler Dünya UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan en gözde vizesiz ülke: Ohrid, Kuzey Makedonya

        UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan gözde vizesiz şehir: Ohrid, Kuzey Makedonya

        UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ohrid, Kuzey Makedonya'da yer alıyor. Vizesiz şehirlerden birisi olan Ohrid, antik kaynaklarda "Işık Şehri" olarak biliniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 09:01 Güncelleme: 14.11.2023 - 09:01
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        • 1

          VİZESİZ ŞEHİRLER ARASINDA GÖZDE

          Özellikle yazları tam anlamıyla turizm cenneti haline gelen Ohrid, tarihi, mimarisi, kutsal alanları, pastoral görünümü ve nefes kesen manzaraları ile Makedonya'nın mücevher yerlerinden birisi.

        • 2

          MAKEDONYA'NIN İNCİSİ OLARAK BİLİNİYOR

          Makedonya'nın incisi olarak bilinen vizesiz şehirlerden birisi olan Ohrid, yaz sezonunda oldukça kalabalıkken sezon dışında size rezerve edilmiş derece sessiz ve sakindir.

        • 3

          Işık Şehri olarak da bilinen Ohrid, tüm Avrupa'nın en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Göl ve dağ manzarasının yanı sıra Taş Devri'nden Orta Çağ kadar uzanan arkeolojik yapılar bulunur.

        • 4

          AVRUPA'NIN EN TEMİZ GÖLÜ

          Avrupa'nın en derin ve en eski krater gölü olan Ohrid gölü o kadar temizdir ki gölün hangi noktasında olursanız olun dibini görmek mümkün. Ayrıca şehir merkezinde bulunan plajlar sayesinde gölde yüzülebiliyor.

        • 5

          Avrupa'da Ohrid'e Avrupa'nın Jerusalem'i denir. Nedeni ise şehre 365 gün için 365 ayrı kilise yapılmasıdır. Bu kiliselerden günümüze 40'ı ulaşmıştır.

        • 6

          OHRİD'İN EN MEŞHUR KİLİSESİ

          Bu kiliselerden en meşhuru ise Saint Kaneo Kilisesi'dir. Aziz Yuhanna Kilisesi olarak da bilinen bu yapı Ohrid Gölü'ne bakan tepenin yamacında konumlanıyor. Kilisenin 1447 yılında inşa edildiği düşünülüyor.

        • 7

          Ohrid ve çevresinde görülebilecek birçok yapı ve doğa güzellikleri bulunuyor. Vizesiz şehirlere bir alternatif olan Ohrid görülmeye değer yerlerden birisir.

          Kaynak: The Magger

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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