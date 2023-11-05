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        Haberler Yaşam UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde renk cümbüşü

        UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde renk cümbüşü

        Diyarbakır'da UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri, sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşüne döndü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 10:15 Güncelleme: 05.11.2023 - 10:15
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        UNESCO Dünya Miras Listesi'nde! Yer: Diyarbakır
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        Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır’da tarihi mekanlar, sonbaharın gelmesiyle sarı, yeşil, kahverengi ve turuncu renkleriyle muhteşem manzara oluşturuyor. Dicle Nehri’nden beslenen, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri, bir yandan yapraklarını dökerken bir yandan da sonbaharın en canlı görüldüğü yerlerden biri oluyor.

        Hevsel Bahçelerinde renk şölenini izlemek isteyen vatandaşlar, Keçi Burcu ve On Gözlü Köprüye çıkıp eşsiz manzaraya tanıklık ediyor.

        İstanbul’dan Diyarbakır’a tur ile gezmeye gelen Ayten Pamukçu, Hevsel Bahçelerinin sonbahar manzarasını çok beğendiğini söyledi.

        “BU KADAR GÜZEL BEKLEMİYORDUM"

        Özellikle Keçi Burcu’ndan bahçeyi izlemenin daha bir farklı tadı olduğunu dile getiren Pamukçu, “İstanbul’da yaşıyorum. Diyarbakır’ı ve Mardin’in görmeye geldik. Diyarbakır’ı gezmek hep istediğimiz bir şeydi. İlk kez bu kadar Diyarbakır’ı detaylı gezeceğim. Hevsel Bahçelerinin sonbahar güzelliğini çok beğendim. Özellikle Keçi Burcu’ndaki sütunların arasından bahçeyi izlemek çok güzel oluyor. Çok da güzel bir mevsimde Diyarbakır’a geldik. Yeşilin, sarının, turuncunun ve kırmızı tonlarının olduğu bir zamana denk geldik. Hevsel Bahçelerini hep duyuyorduk. Açıkçası bu kadar güzel beklemiyordum” dedi.

        Surların restore edilmesiyle Hevsel Bahçelerini daha güvenli bir şekilde izlediklerini söyleyen Rojhat Erkaçmaz, şunları kaydetti:

        “Sonbahar mevsiminin gelmesiyle havalar da Diyarbakır’da soğudu. Diyarbakır’ımıza ait Hevsel Bahçelerinin yanında askerden yeni gelen arkadaşımla fotoğraf çekelim dedik. Hevsel Bahçeleri sadece sonbaharda değil, her mevsim güzeldir. Aynı zamanda surların restoresi de yapılmış, daha bir güzel olmuş.”

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        #Diyarbakır
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