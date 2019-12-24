Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, her iki takım açısından da son derece kritik olan bir maç oynadıklarını dile getirdi.

Ligde zirve mücadelesini devam ettirmek adına önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Karaman, "Konyaspor, iyi oynadığı kritik maçlarda puan kaybı yaşadı. Dolayısıyla onlar açısından da son derece önemli bir müsabakaydı. Genele bakıldığı zaman, saha içerisinde dostane futbol oynamaya çalışan iki takım vardı. Bugün sahadan mutlu ayrılan biziz. Konyaspor'a bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.