Ünal Karaman, Basel'le 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin

ardından düzenlenen basın toplantısında, evlerinde oynadıkları müsabakayı kazanmak istediklerini belirtti.

Oyuncularının ortaya koyduğu mücadelenin kendisini memnun ettiğini dile getiren Karaman, "Fazla forma şansı bulamayıp da görev verdiğimiz oyuncuların niyetleri son derece olumlu. Attığımız golün hemen sonrasında kalemizde gol görmemiz tabii ki üzdü. Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı. Ancak her şeye rağmen, taraftarımıza sahada futbol oynamaya, mücadele etmeye çalışan bir takım izlettirdiğimiz için de memnunum." şeklinde konuştu.