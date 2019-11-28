UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Getafe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, "Rakibe karşı verilen mücadeleden son derece memnunum." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kulüp tarihi açısından önemli bir maça çıktıklarını söyledi.

Kadroda yer alan oyuncuların çoğunluğunun altyapıdan geldiğine işaret eden Karaman, şöyle konuştu:

"Birçok oyuncumuzun tarihine baktığınızda da çok farklı bir tecrübeyi çok farklı oyuncularla değerlendirme imkanı bulduk. 7 altyapı oyuncumuzun 6'sının forma giydiği müsabakada, göğüs göğüse gelme, mücadelenin her zaman içinde olma ve kaçmadan sorumluluk almaya gayret göstererek güçleri neyse onu yapmaya gayret gösteren oyuncularımla maçı oynadık. Tabii ki hangi kadro ile çıkarsak çıkalım iyi futbolla kazanmak isteriz ama sonuçta rakibimiz de saygı duyacağımız bir rakip. Rakibe karşı verilen mücadeleden son derece memnunum."