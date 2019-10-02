02 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında yarın sahasında İsviçre'nin Basel ekibini konuk edecek Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman ve oyuncu Abdülkadir Parmak, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.
Karaman, Avrupa'da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi olmak üzere belli bir futbol geleneği kültürü olan 1893 kuruluş tarihi itibariyle bakıldığında İsviçre'nin köklü kulüplerinden bir tanesiyle oynayacaklarını belirterek, "Son 10 yılın, 8 yılını şampiyonlukla bitirmiş, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 görmüş, Avrupa Ligi'nde çeyrek final, yarı final görmüş güçlü, saygı duyduğumuz bir rakibe karşı oynayacağız. Biz de uzun zamandır ara verdiğimiz Avrupa arenasında tekrar boy göstermek istiyoruz. Tekrar biz de o sahnelerin takımıyız mesajını verme anlamında bizler için de önem arz etmekte. O bilinç içinde hazırlanacağız" dedi.
"OYUNCULARIMIZ HAKLARINI HELAL ETSİNLER"
Sezon başında arzu etmedikleri sıkıntılar yaşadıklarını belirten Karaman, şunları söyledi:"Bu sıkıntılardan dolayı lig ve Avrupa maçları düşünüldüğünde bazı oyunculara gereğinden fazla yüklendik. Bu konuda onlara haksızlık yaptığımızı biliyorum ama şartlar onu gerektiriyor. Oyuncularımız haklarını helal etsinler. Liglerinde liderler, ligin en çok gol atan takımı, en az gol yiyen takımı ile karşılaşacağız. Bütün bunlar alt alta üst üste koyulduğu anda yarın izleyiciler açısından oldukça zevkli ve çekişmeli maç olacak. Biz yine elimizde var olan oyuncularımızın sağlık yönleri ve fiziksel olarak en hazırları ile müsabakaya başlayacağız. Umuyorum ve bekliyorum ki, taraftarımızın da desteğiyle iyi bir müsabaka olur. İyi bir mücadele olur. En azından biz kendi gücümüzün, var olan gücümüzün sınırlarını zorlayarak müsabaka oynayacağız. Ondan sonra alınacak sonucu hep beraber bekleyip göreceğiz. Bu konuda bizlere ve oyuncularımıza düşen görev kadar, taraftarlarımıza ve bize gönülden sevenlere de büyük görev düşüyor. Yanımızda olur ve desteklerini verirlerse ayrıca mutlu oluruz."
"TRABZONSPOR'LA ÇIKTIĞIM HER BİR MAÇ BENİM İÇİN ÖNEMLİ"
Karaman, Süper Lig veya UEFA Avrupa Ligi'nden hangisini daha çok önemsediklerine ilişkin bir soru üzerine de şu ifadeleri kullandı:
"Ben sezona başlarken, gençlerin de sayısının 25 civarı olduğu oyuncu grubunu kampa götürdüm. Kalabalık bir oyuncu grubuyla kamp yaptık. Gençleri aşağı gönderip ve yahut, diğer takımlara kiralık gönderip hiçbir zaman için formayı kategorize etmeyin, siz kendinizle yarışacaksınız, kendinizi aşmaya gayret göstereceksiniz dediğim ortam içinde Trabzonspor'un başında çıktığım her müsabaka benim için değerli. Ligi de Avrupa'yı da farklı düşünemem. Elimden gelen her türlü çabayı sarf ederim o anda. Yalnız bazı oyuncularımızla ilgili şöyle bir sıkıntımız var. Öyle yüksek tempolu müsabakadan sonra sezon başından sonra çok yüklendiğimiz oyuncuların ufak tefek sorunları var. Bu sorunlarla beraber ben yarın ki müsabakaya oyuncularımla başlamış olsam Allah korusun belli sakatlıklarla uğraşıyoruz, bunların sayısını arttırıp, süresinin uzayacağı sakatlık kervanına yeni oyuncuları katmaya doğru bulmuyoruz. Dolayısıyla risk oluşturacak oyuncularımız varsa azami ölçüde kullanmamaya gayret göstereceğiz. Veya az süre vererek kullanmaya gayret göstereceğiz. Bu şu demek değil. Biz ligi daha çok önemsiyoruz, Avrupa’yı önemsemiyoruz algısı oluşturmasın. Ben yarın lig müsabakası oynasam benzer şeyler yine olacaktı. Biz formayı kategorize etmelerini istemiyoruz oyuncularımızın. Onların kategorize etmediği ölçü içinde, bizde oynadığımız sınıfı, oynadığımız UEFA Ligi, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası diye kategorize etmeyiz. Var olan oyuncularımızla en iyi temsili yapma hazırlığımız olur Yarında öyle bir kadro ile çıkacağız."
PARMAK: UMARIM İYİ BİR SONUÇ ALIRIZ
Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak ise futbolcular olarak maçın ne kadar önemli olduğunu bildiklerini belirterek, "Ona göre hazırlandık. Taraftarımız önünde oynamak mutluluk verici. Rakip iyi takım biz de iyi takımız. Umarım iyi sonuç alırız" dedi.
Beşiktaş maçı galibiyetiyle geriye döndüklerini ifade eden Parmak, "Eksikliklerimiz var ama bunları arkasında bahane olarak görmüyoruz. Avrupa Ligi de çok önemli. Hem lig hem de Avrupa'da iyi şeyler yapmak istiyoruz. Bu forma altında oraya çıkıp da savaşmamak mücadele etmemek olmaz. İkisinde de iyi sonuçlar almak hem kariyer hem takımımızın durumu için çok önemli" ifadesini kullandı
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