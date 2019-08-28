28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ünal Karaman, bordo-mavili takımın genç oyuncusu Abdülkadir Ömür ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.
Karaman, deplasmanda oynanmış bir müsabakanın ve elde edilmiş bir avantajın bulunduğunu belirterek, "Onun avantajıyla hazırlanmak bizi mutlu ediyor. Ama sadece avantajdan bahsediyorsunuz. Siz orada nasıl onları yenmişseniz onların da burada gelip bizi yenme şansı var. Bu bilinçle maça çıkacağız. Ayaklarımız yere sağlam basıyor, zorluğun farkındayız." dedi.
Geçen seneden beri oyuncularının değişik kulvarlarda birçok zorluğun üstesinden geldiğini ifade eden Karaman, "Saha içinde kendilerine yakışanları yaptıklarından dolayı bizleri bu günlere umutla taşıdılar. Hangi oyuncu olursa olsun bu müsabakaya da aynı ciddiyetle, disiplinle çıkacak. Bunun sonunda bize, taraftarlarımıza, kendilerine gönül verenlerin geleceğe güvenle bakmasını sağlayacaklar. 3-1'lik skor avantaj ama her şeyin bittiği anlamına gelen bir skor değil. Kesinlikle saha içinde mücadelemiz olacak. " diye konuştu.
Karaman, hangi oyuncu grubuyla oynarsa oynasınlar kalite farklılıklarının bulunmadığını da vurgulayarak, "Rakibimiz mağlup olmasına karşın maçın sonuna kadar oyunu bırakmayan daha diri, canlı, agresif oynamaya çalışan takım. Biz aynı hazırlıkla, oyun disipliniyle başlayacağız. Rakibe bakışta farklılık yok. Hiçbir oyuncunun dolayısıyla rakibe farklı bakma şansı yok." değerlendirmesinde bulundu.
AEK takımının teknik adam değişikliğinin olumlu veya olumsuz olacağını yarın görebileceklerini kaydeden Karaman, "Türkiye'de teknik adam değişikliklerinde oyun ve sonuç anlamında bir kıpırdanma olur. Oyuncular, kendilerini ispat noktasında olabilir, onu yarın göreceğiz. Umuyor ve bekliyorum ki taraftarımızın desteğiyle bize yetecek sonucu alacağız." ifadesini kullandı.
"Büyük hedefleri büyük düşünen oyuncularla kazanırsınız." diyen Karaman, şunları kaydetti:
"Geçen sene zorluk döneminde her geçen gün kendini geliştiren, zorluklarda kendine ana fikir çıkarmış oyuncu grubu ile çalıştım. Her fırsatta onlara teşekkür ettim. Bu oyuncularımız kendi var olan yeteneklerini üst düzey mücadele ile taşıdıkları için camia daha büyük şeyler telafuz edebiliyorlar. Oyuncularım bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Aramıza yeni katılan oyuncular alternatif oluşturacaklar. Forma savaşının tam merkezinde olacaklar. Uzun dönem oynamamış eksiği olan arkadaşlar var. Takım kimyasını bozmamak için tercih etmediğimiz arkadaşlarımız var. Milli maç arası dönemde dinlenip kendimizi tedavi edip onaracağız. Ben asla büyük konuşmam. Uzun vadeli bir şeyin sözünü vermem. Hele Türkiye'de, futbolu çok seven Trabzon'daysanız. Bizim oynayacağımız en yakın maç en önemli maçtır. Biz Trabzonspor tarihinin en önemli maçına yarın çıkacağız. O maçtan sonra bu sene en önemli maç diyerek lig maçının hazırlığına geçeceğiz."
Hiçbir zaman hayal peşinden koşmadığını, hayal satmadığını ifade eden Karaman, "Hayal satanları kendi yakınımda bulundurmamaya gayret gösterdim. Bizim işimiz çalışmak kendimizi yenileyerek camiamızı daha iyi yere taşımak. Oyuncular, o mücadeleyi sonuna kadar verdikleri sürece bize camiaya umut verecek geleceğe güvenli bakmamızı sağlayacaklar. Karakter ve yeteneklerine güveniyorum. Katılımların rekabeti arttıracağı ortamda yarışımızı kendimiz yapıp camiayı en iyi noktalara taşımaya çalışacağız. Kalabileceğimiz, getirebileceğimiz yere kadar bakıp göreceğiz."
"STURRIDGE HENÜZ HAZIR DEĞİL"
Karaman, İngiliz golcü Sturridge'nin henüz hazır olmadığını belirterek, "Son yapmış olduğumuz müsabakadan sonra telafi antrenmanında dahi Sturridge, antrenmanın yarısında özel çalışmaya ayrıldı. O noktada dahi zorlanmaları oldu. Bir profesyonel sporcunun mayıs başında yanılmıyorsam, 4 Mayıs'tan bu vakte kadar zihninin epey karışık olduğu, transfer belirsizliği söz konusu olduğu yerde belli yorgunluğunu dikkate almak lazım. Oyuncumuzun yapılan testlerle birlikte hangi aşamada kullanacağımızı yeri zamanı geldiği anda sizlerle paylaşırız. Zamanı geldi mi görürsünüz." şeklinde konuştu
ABDÜLKADİR ÖMÜR: KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ
Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür ise oynanmamış bir maçlarının bulunduğunu belirterek, "Avantajlı bir skorla döndük ama 90 dakika bitmeden bir şeyi konuşamayız. Yoğun bir tempo içindeyiz. Yolumuza iyi devam etmek, gruplara kalmak istiyoruz. Yarın önemli maçımız var. İyi hazırlandık, iyi skor alarak inşallah gruplara kalır Trabzonspor'u daha iyi yerlere taşıyabiliriz." dedi.
Abdülkadir, Trabzonspor'un yarın gol atması halinde genel olarak Avrupa maçlarındaki averajının da eşitleneceğine, galibiyeti mağlubiyetinden fazla tek takım olduğuna yönelik bir soru üzerine, "Trabzonspor, köklü bir kulüp. Kazanmak için oynayacağız. Gol atmak daha çok motive ediyor. İnşallah bu gol bana nasip olur. Kesinlikle isimler baki, en önemli şey gruplara kalmaktır." şeklinde konuştu.
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