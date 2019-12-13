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UEFA Avrupa Ligi C Grubu son haftasında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 yenilerek kupaya veda eden Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, basın toplantısı düzenledi.
Karaman, bu müsabakayla beraber bu sene Avrupa kupasına veda ettiklerini belirterek, "Grupta son derece değerli kaliteli takımlar vardı. Onlarla kendimizi test ettik. Genç oyuncularımızı tecrübelendirdik. Sonuçtan bağımsız şunu söyleyebilirim; sonuç evet beklediğimiz şekilde gelişmedi ama oynadığımız her müsabaka hikayesi yazılan bir müsabakaya dönüştü. Oyuncuların mücadelesinden memnunum. Tabi ki sonuçlar bizi üzdü" şeklinde konuştu.
"HİÇBİR KULÜBÜN YAŞAMADIĞI SORUNLAR YAŞADIK"
Bu sezon yaşadıkları sıkıntılar olduğunu hatırlatan Karaman, "Sizler bizim şartlarımızı biliyorsunuz ama burada birçok arkadaşımız içinde bulunduğumuz şartlardan uzak olabilir. Bir oyuncumuz, 1 yıl sonra ilk müsabakasını oynadı, hazırlık maçı oynamadan. Bu bizim için bir cesaretti. Trabzon'da 8 oyuncumuzu bıraktık ama sezon başından beri hiçbir kulübün yaşamayacağı sorunlar yaşadık. Bazı bölgeler içerisinde çok zorlandık. Basel, Getafe, Krasnodar takımı oldukça güçlü ve belli Avrupa kültürleri olan takımlar. Bu iş kazan zaman mantığıdır. Bu sene katıldınız, gelenek hale getirmeli. katılacağınız torbayı üst seviyeye çekmelisiniz. İyi bir başlangıç ve umarım iyi bir tecrübe olur. İnşallah önümüzdeki yıl Trabzonspor, bunu farklı noktalara taşıyacaktır" açıklamasında bulundu.
"SAKAT OYUNCULARIN KATILIMI BİZİ DAHA GÜÇLÜ NOKTAYA ÇEKECEK"
Karaman, eksikliklerin özellikle forvet hattını çok etkilediğini belirterek, "Bizim için çok değer arz eden Ekuban yakın zamanda aramıza katıldı. Abdülkadir Ömür uzun süre aramızda olmayacak. Takım olmak basit bir şey değil. Özel oyuncuların bir araya gelmesiyle takım kimyası oluşur. Sakatlık sayısı arttığı uzadığı için çaresizlikler, bazı zorluklara marjinal kararlar almaya itti. Onların yokluğunda mücadele eden oyuncular oldu, saha içindeki performanslarını sayamam. Sakat oyuncuların katılımı bizi daha güçlü farklı noktaya çekecek. Forma rekabeti içinde belirlediğimiz bazı bölgeler var. Sayın başkan ve yönetime gerekli raporları sunuyoruz. Onların mutlaka hazırlıkları olacak ki o rekabetin kora kor gelişecek. Transfer dönemi katkı sağlayacaksa görüp şahitlik edeceksiniz" ifadelerini kullandı.
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