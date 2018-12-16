Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 2-0 öne geçtiği maçta Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maç sonu açıklamalarda bulundu.

Karaman, "Bu haftaki maç için en büyük sıkıntının, Sosa, Yusuf ve Abdülkadir'in sakatlıkları olduğunu söyledim. Her şeye rağmen son dakikalara getirdiğimiz bir karşılaşma. Buraya kadar getirdikten sonra, bizim gibi kaliteli takımların bunu bitirmesi gerekiyor. Beşiktaş hak ettiği 1 puanı aldı." dedi.

BASIN TOPLANTISI

Karaman, Vodafone Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklama, Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçtikten sonra mücadeleyi bırakmamaları gerektiğine dikkati çekerek, "Karşımızda değerli bir hocamın takımı Beşiktaş olunca bizi zorlayabiliyor. Bizi zorladılar ve taraftarlarının desteğiyle pes etmediler. Son dakikalarda yediğimiz gol adına son derece üzüntülüyüm. Şartlar ne olursa olsun o golü yemememiz gerekiyordu. Ama Beşiktaş'ın baskısı ve gösterdiği duruşla puanı hak ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş karşılaşması öncesinde bazı sıkıntılarının olduğunu aktaran Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:"Onazi bir süredir antrenman yapmıyordu ama bu maçta oynamak istedi. Sosa ve Abdülkadir Ömür'ün de rahatsızlığı vardı. Kilit pozisyonlardaki oyuncuların antrenman eksikliğinin olması, en iyi yaptığımız pas oyununu istediğimiz gibi yapmamızın önüne geçti. Ne olursa olsun 2-0'dan sonra birazcık topa sahip olma başarısı göstersek, arzu ettiğimiz 3 puanla dönerdik.

"Uzatma dakikalarında yedikleri golü değerlendiren deneyimli teknik adam, "Ne olursa olsun o dakikada gol yememeliyiz. Birileri ekstra sorumluluk alacak. Belki hamlelerimiz düşündüğümüz gibi olmadı. Maçı kazanacak pozisyonlarımız da vardı. Beşiktaş'ın da hamlelerine karşı koymakta zorlandık. Sonuçta Beşiktaş ile oynadık. Genç oyuncularımız var. Sosa'nın oyundan çıkması ve Onazi'nin kısmen oyundan düşmesi bizi zorladı. Özellikle kenardan gelen toplarda çok pozisyon gördük. Uğurcan Çakır'ın kurtardığı kritik pozisyonlar olmasa sıkıntı da yaşayabilirdik." diye konuştu.

Ünal Karaman, sakatlığından dolayı maç kadrosunda yer almayan bordo-mavili oyuncu Juraj Kucka'nın takımdan ayrılacağı iddialarıyla ilgili bir soruya, "Bu, tek başımıza vereceğimiz bir karar değil. Yönetimle oturup değerlendirme yapacağız. Kucka, takımdan ayrılacak imzayı atmadığı sürece onu bizim oyuncumuz olarak değerlendirmekte fayda var." cevabını verdi.