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UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda yarın deplasmanda İsviçre’nin Basel takımı ile karşılaşacak Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman ve Hüseyin Türkmen maçın oynanacağı St. Jakob-Park Stadı’nda basın toplantısı düzenledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Türkiye'deki futbolun hangi pozisyonda ya da durumda olduğunu bilerek buraya geldiklerini belirterek, "Trabzonspor’un hangi gerçeklik içinde olduğunu en az siz de bizim kadar biliyorsunuz. Buraya bu şartlar içinde geldik. Temsilde bir hataya düşmeden o mücadeleyi vereceğiz. Umarım iyi bir sonuçla ülkemize döneriz" ifadelerini kullandı.
Hiçbir zaman kendi yaşadıkları sıkıntıyı dışarıyla paylaşmamaya gayret gösterdiklerini belirten Karaman, "Ligde en fazla Avrupa Kupası, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası maçı oynayan ve en fazla sakatlık yaşayan da bizim takımımız. Bütün bunların ötesinde hangi platform olursa olsun önce kendi çocuklarımıza güvenerek bir kadro dinamiği içinde birbirini sahiplenmiş bir grup olarak en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. En azından bu samimiyetin içinde olduğumuzu düşünüyorum. Yine antrenman eksiği olmuş ama aramıza yeni katılan arkadaşlarla da çıkabiliriz. Şartlar ne olursa olsun asla teslim olan bir takım olmayacağız. Zaten bu bizim karakterimizle bağdaşan bir durum değil" dedi
Karaman, takımdaki eksik oyuncular olduğunu da hatırlatarak, "Eğer ben Trabzon’da sakatlıkları nedeniyle bıraktığım Novak, Pereira ve hafif rahatsızlıkları olan Kamil ve Daniel’in dışındaki oyuncular Sosa, Obi Mikel, Nwakaeme ve Sörloth konusunda, o kadar da bu kulübün lüksü olsun. Sezon başından beri onlara ciddi anlamda yüklendik. Siz zihinsel yüklenilen oyuncularınızın üzerine bir müsabakayı yaşayın diye gidiyorsunuz o maç biter bitmez onun verdiği yorgunlukla tamam sıfırlayın hemen üç gün sonra yeni bir müsabakaya sokuyorsunuz. Bunu ancak yaşayanlar bilir. İşin içinde olup da bilenler anlıyor" ifadelerini kullandı.
Karaman, takımda yaşanan sıkıntılar karşısında zaman zaman kendilerinin de yorulduğunu belirterek, "Ama gençlerle haşır neşir olunca yorgunluğumuz azalıyor. Biz de insanız. Zihinsel ve fiziksel etkiyi mutlaka yaşıyoruz ki toplantıdan önce son yarım saatte bir şekerleme yaptım. Bu işimiz bu haliyle çok daha sevimli. İnşallah bu kardeşlerimiz gelecekte başarılı olacak ve ülkemizde şehirlerini, ailelerini, kendilerini temsilde hata yapmayacaklar ve üzerimize sinen yorgunluğu azaltacaklar" diyerek sözlerini tamamladı.
HÜSEYİN TÜRKMEN: "EN İYİSİNİ YAPMAK İÇİN GELDİK"
Hüseyin Türkmen ise grupta son maçlarını oynamaya geldiklerini belirterek, "Bu maç için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Yarın da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip evimize dönmek istiyoruz" dedi.
Türkmen, alt yapıdan her geçen gün değişik isimlerin duyulmasıyla ilgili bir soruya da, "Trabzonspor her zaman bu isimleri duyuracaktır. Bizden sonraki her sezondan sonra bu insanlar inanıyorum yine gelecek" diye konuştu.
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