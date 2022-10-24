İki kulüpten açıklamalar peş peşe geldi. Önce Villarreal yollarını ayırdı ardında da Aston Villa yeni teknik direktörün Unai Emery olduğu açıkladı.

İngiliz ekibi, Steven Gerrard'la yollarını ayırmıştı. Aston Villa, Unai Emery için Villarreal'e 6 miyon euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek.

İspanyol teknik diretör, daha önce Premier Lig'de Arsenal'i çalıştırmıştı.