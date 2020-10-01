Un ihracatı 2 milyon tona ulaştı

Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu dönem buğday üretiminin geçen yıla göre yüzde 8 arttığının altını çizerek, 16,75 milyon tonu ekmeklik, 3,75 milyon tonu makarnalık olmak üzere 20,5 milyon ton buğday üretildiğini bildirdi.
Un ihracatının geçen yıla göre bir miktar geriden geldiğine işaret eden Ulusoy, "Kovid-19 salgınının yoğun etkisini kaybetmeye başladığı haziran, temmuz ve ağustos aylarında un ihracatı tekrar yükselişe geçti. Bu yıl yapılan un ihracatı 2 milyon ton seviyesine ulaştı. Bu süreçte en önemli pazarımız olan Irak bu sene de en üst basamakta yer alırken, geçtiğimiz yıla göre düşüş yaşansa da Yemen en çok un ihracatı yaptığımız ikinci pazarımız durumundadır. Buna ek olarak, Angola, Venezuela ve Benin 2020 yılında ön plana çıkan pazarlardır." değerlendirmesinde bulundu.
- Un üreticileri sektöründe dijital gelişim hızlandı
Ulusoy, pandemi sürecinin sektörlerdeki dijital gelişimin hızlanmasına katkı sağladığının altını çizerek, "Temel faaliyetimizin gıda maddesi üretimi olması sebebiyle pandemi öncesinde de son derece önem verdiğimiz hijyen konusunda üretim sürecimizde bir değişim yaşanmadı ancak özellikle tesislerimizde sosyal mesafe kuralları ve çalışanlarımızın tesis dışında virüse karşı almaları gereken önlemler konusunda tüm işletmeler çalışmalarını titizlikle sürdürüyorlar." diye konuştu.
Virüse karşı alınan önlemler ve toplumun bu konuda bilinçlenmesiyle tüketiciler arasında oluşan paniğin de sona erdiğine dikkati çeken Ulusoy, unlu mamullerde yavaş yavaş günlük tüketime dönüldüğünü aktardı.
Ulusoy, perakende un satışlarının pandeminin başladığı mart-nisan aylarının altında, pandemi öncesi dönemin üzerinde seyrettiğini de sözlerine ekledi.
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