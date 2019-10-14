İBB Prof. Dr. Sebahattin Zaim İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Merve Özdemir, yürüttüğü proje kapsamında okulunda açtığı sergisiyle beğeni topladı.

Kendi sınıfı ile özel eğitim öğrencilerini bir arada kaynaştıran Umutla Kaynaşan Gökkuşağı Çocukları'nın Merve öğretmeni, yaptığı projesiyle ilgili duygularını ifade etti.

"Duyarlılıkların artması bu projenin en güçlü kazanımıydı" diyen Özdemir, "Kendi sınıfım ile özel eğitim öğrencilerini bir arada kaynaştırmak bizler için çok keyifliydi. Öğrencilerimizin çevresindeki özel arkadaşlarına karşı duyarlılıklarının artması ve bu duygunun yaygınlaşması bu projenin en güçlü kazanımıydı" şeklinde konuştu.