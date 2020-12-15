Umut Vicdan'dan 'Aşk İçinde'

HABERTURK.COM

"Ilde" isimli albümü, "KavIrs" ve "Sky Circles" isimli single çalışmaları ile beğeni toplayan Umut Vicdan'ın yeni ikili çalışması tüm dijital müzik platformlarında dinleyicileriyle buluştu. Albümde 'Aşk İçinde' ve 'Bırak Ardında' adında iki şarkı bulunuyor.

İkilide yer alan ayrılık ve kabullenme temalı iki şarkı, hepimizin başından geçebilecek ortak bir hikayeyi anlatıyor. Sanatçı, 'Aşk İçinde' şarkısında kederi anlatırken, 'Bırak Ardında' ile bu kederi yaşayan herkesin sesi oluyor.



Sanatçının Brüksel'deki stüdyosunda kaydedilen ikilide, Umut Vicdan, piyanoyu elektronik müzik ile kendi tarzıyla harmanlayarak özgün ve farklı melodilere imza atıyor.