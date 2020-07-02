2018'de Sevilay Oğuz ile nikah masasına oturan oyuncu Umut Oğuz, 2019 yılında oğlu Dora'yı kucağına aldı.
İlk kez babalık sevinci yaşayan Oğuz, 43 yaşına bastı. Oğlu ile pozunu yayınlayan Umut Oğuz, yeni yaşına dair satırlar yayınladı.
Oğuz, yaptığı paylaşıma şu notu düştü:
Doğduğumdan beri güneşin etrafında 43 kere döndü dünya. Ona sorarsanız küçük mikroskobik bir zaman, bana sorarsanız 43 senesi ömrümün... Ne mutlu bu yaşları görebildim.
Güzel hatalar yaptım. İyi dostlar biriktirdim. Savruldum, duruldum, zoru, kolayı bu yaşları görebildim. Küçükken biri '43 yaşındayım' dediğinde, 'Aman ne kadar yaşlı' dediğim günlerden, bir göz kırpmasıyla geliverdim bugünlere.
Aslında hayatın yaş almakla değil, bahşedilen ömrün her anını nasıl yaşadığınla ölçüldüğünü anladım. İtiraf edeyim; birçok şeyi de baba olunca anladım. Her gün değişen, yenilenen bir Umut oldum.
En değerli hediyelerin zor zamanlarda bir dost sesi, içten bir sarılma ya da bir küçük tebessüm olduğunu, kalbinin başka bir bedende atmasının bir lütûf, minik nefesinin ise tüm dertlerin ilacı olduğunu gördüm. Çok şükür, her gün yeniden çok şükür... Yavruma sarıldığım gün, dünyanın en zengin insanı oldum.
Yanımda olan, olamayan, hayata dair bana küçük bir ders veren, yapımımda emeği geçen, geçmeyen herkesi minnetle selamlar. Ömrümün en kıymetli hediyesini veren sevgilime, turuncuma, biricik eşime hürmetle eğilip, kalbimizin Dora'sını koklayarak bir güzel yaşa da girmemi aşkla kutlarım... Her gece dilediğim gibi; 'İçinden iyilik geçen tüm dualar kabul olsun.'
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!