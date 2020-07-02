Doğduğumdan beri güneşin etrafında 43 kere döndü dünya. Ona sorarsanız küçük mikroskobik bir zaman, bana sorarsanız 43 senesi ömrümün... Ne mutlu bu yaşları görebildim.

Güzel hatalar yaptım. İyi dostlar biriktirdim. Savruldum, duruldum, zoru, kolayı bu yaşları görebildim. Küçükken biri '43 yaşındayım' dediğinde, 'Aman ne kadar yaşlı' dediğim günlerden, bir göz kırpmasıyla geliverdim bugünlere.