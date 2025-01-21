Umut Oğuz'dan yangın faciasına ilişkin paylaşım: Oğlumla çok yakın bir otelde olacaktık
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciası öncesinde, oyuncu Umut Oğuz, oğluyla birlikte Kartalkaya'da tatil planladıklarını ancak son anda bu planı iptal ettiklerini belirtti. Oğuz, yaşanan trajediye duyduğu üzüntüyü; "Hayatlarımız bu kadar ucuz mu?" ifadeleriyle dile getirdi
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Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve diğer bakanlar açıklama yaptı. Yerlikaya; "Adli soruşturma başlatıldı. Bir ihmal varsa bunların hepsinin sonucu ortaya çıkacak. Hata ihmal ne varsa hem adli hem idari olarak gereği yapılacak" ifadelerini kullandı.
Ali Yerlikaya, akşam saatlerinde hayatını kaybedenlerin sayınının 76'ya yükseldiğini açıkladı.
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Yaşanan trajedi, ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Pek çok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Bu isimlerden biri de oyuncu Umut Oğuz'du.
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Umut Oğuz, yangının olduğu gece oğluyla Kartalkaya'da tatil planladıklarını ancak son anda planlarını değiştirdiklerini ifade etti. Paylaşımında duygularını şu sözlerle dile getirdi;
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"HAYATLARIMIZ BU KADAR UCUZ MU?"
"O otelde değil ama oğlumla Kartalkaya'da çok yakın bir otelde olacaktık. Plan değiştirdik. İnsanın kar görmeye gittiği yerde yangından ölmesi kadar saçma bir durum olabilir mi? Nasıl başarıyoruz bunu? Hayatlarımız bu kadar ucuz mu? Sorumluların bir kez olsun halkın önünde cezalarını çektiklerini görelim artık"