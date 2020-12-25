Oyuncu, muhabirlerin, "Ünlüler aşı olmaya teşvik için reklam kampanyaları yapıyor, siz yapar mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Ben çok ortadayım. Ben olmak istemiyorum. Çok kısa sürede geliştirildi. Nereden gelirse gelsin, kızamık, su çiçeği, verem... Kaç yıl sürmüş bunların aşısının bulunması. Şimdi çocuğum var. İki defa düşünüyorum. Bir yılda geliştirilen aşıya güvenemiyorum. Ben aşı ile ilgili bir kampanyadan teklif gelse de yapmam. Bana solüsyon gönderiyorlar reklam için. 'Gönderin, 4-5 gün kullanayım' diyorum. Geri dönüş yapmıyorlar. Ben sahtekar değilim ki. Bilmediğim bir şeyin nasıl reklamını yapayım?