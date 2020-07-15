Beşiktaş'ta bir süredir sahalardan uzak kalan Umut Nayir, 24 Haziran'da yakalandığı koronavirüsü atlattığını duyurdu! TFF protokolleri gereği 5 gün arayla 3 test sonucunun negatif çıkması gerektiği için, Umut Nayir sezonun geri kalan maçlarında forma giyemeyecek.

Başarılı golcü Twitter hesabından yaptığı açıklamada "24 Haziran günü pozitif sonuçlanan corona testim bugün ilk defa negatife döndü çok şükür. Semptomatik bir etkisi olmasa da sezonun devam ettiği bir dönemde uzun süre bu süreçle karşılaşmak mental anlamda çok zorladı beni. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.