Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        40
        Galatasaray
        GS
        40
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Trabzonspor
        TS
        26
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        23
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        18
        MKE Ankaragücü
        MKE
        18
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        Rams Başakşehir
        İBFK
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Umut Nayir'in acı günü - Fenerbahçe Haberleri

        Umut Nayir'in acı günü

        Fenerbahçe Kulübü, 16 haftalık bebeklerini kaybeden Umut Nayir ve eşi Eşi Enfal Diner Nayir için başsağlığı mesajı yayınladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 00:21 Güncelleme: 14.12.2023 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Umut Nayir'in acı günü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Umut Nayir ve eşi Enfal Diner Nayir'in 16 haftalık bebeklerinin anne karnında kalbi durduğu açıklandı. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Umut Nayir ve değerli eşi Enfal Diner Nayir’in 16 haftalık bebeklerinin vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Oyuncumuza ve ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed sonrası altında yükseliş
        Fed sonrası altında yükseliş
        Ankara'da eski eş cinayeti
        Ankara'da eski eş cinayeti
        Bakan Bayraktar: Günlük 30 bin varil ham petrol üretiyoruz
        Bakan Bayraktar: Günlük 30 bin varil ham petrol üretiyoruz
        'Yatırımlarda asgari 1 milyar şartı'
        'Yatırımlarda asgari 1 milyar şartı'
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar!
        Tesla duyurdu! 2 milyondan fazla aracı geri çağıracak
        Tesla duyurdu! 2 milyondan fazla aracı geri çağıracak
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Borsa için 11 Ocak neden kritik tarih?
        Borsa için 11 Ocak neden kritik tarih?
        Japonya'da 'gelirlerini eksik beyan eden' bakanlar görevden alınacak
        Japonya'da 'gelirlerini eksik beyan eden' bakanlar görevden alınacak
        Eski eşine tiner döküp bıçakladı, 'haksız tahrik' indirimi aldı
        Eski eşine tiner döküp bıçakladı, 'haksız tahrik' indirimi aldı
        Yeşilçam oyuncusu da gözaltında
        Yeşilçam oyuncusu da gözaltında
        Meler evine kavuştu! İşte son durumu
        Meler evine kavuştu! İşte son durumu
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Gupse Özay'ın kriteri
        Gupse Özay'ın kriteri
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!
        İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Habertürk Anasayfa