06 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Umut Meraş, hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Profesyonel kariyerimde ilk defa bir kulüp başkanı ve yönetimi tarafından emeklerimin ve iyi niyetimin suiistimal edilerek ciddiye alınmadığım için bu açıklamayı üzülerek yapıyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda alacaklarımın ödendiğine dair çıkan haberler kamuoyuna yansıdı. Ben de her geçen gün şahsıma transfer teklifleri gelirken, alacaklarıma karşılık bonservisimi elime alabilecekken zor günler geçiren kulübüm Bursaspor´un zor günlere gelmesinde hatam olduysa bu hatama karşılık fayda sağlayıp ayrılmamın daha sağlıklı olacağını hissettiğim için alacaklarıma karşılık bana verilen taahhütlerden dolayı takımım Bursaspor ile birlikte antrenmanlara çıkarak yeni sezon hazırlıklarına başladım."
"HAFTALARDIR YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN CİDDİ TEKLİFLER GELMEKTEDİR"
"Haftalardır kulübüm Bursaspor´a şahsım için yurt içinden ve özellikle de yurt dışından ciddi transfer teklifleri gelmektedir. Teklif edilen rakamlar ekonomik olarak zor durumda olan kulübümüz Bursaspor´u ciddi anlamda rahatlatacak ve belki de mevcut transfer yasağının kalkmasına ön ayak olup Bursaspor´un yeniden hak ettiği yerlere gelmesine katkı sağlayacak tekliflerdir. Ben kulübümün çıkarlarına katkı sağlamak için bu kadar çaba sarf ederken kulüp başkanımız sayın Mesut Mestan bilmediğim ve bana açıklanmayan nedenlerden ötürü süreci uzatıp bu teklifleri göz ardı etmekte ve ısrarla benimle iletişim kurmaktan kaçınıp telefonlarıma yanıt dahi vermemektedir."
"YAŞANILAN SÜRECİ HİÇBİR ŞEKİLDE ANLAMLANDIRAMIYORUM"
"2018 yaz transfer döneminin son gününde dönemin teknik direktörü sayın Samet Aybaba´nın dönemin yönetimine transferim için diretmesi sonucu Bursaspor´a gerçekleşen transferimde şahsım, eski kulübüm Boluspor´a borçlanarak senet imzalamış ve takımın geri kalanına göre çok düşük bir maaş bedeliyle Bursaspor´a transferim gerçekleşmiştir. Bu camianın bir parçası olmak adına yaptığım fedakarlıkları, bu sefer de bana 30 maç forma şansı veren, adımı tüm Türkiye´ye duyurup A Milli Takım´a kadar yükselmemde pay sahibi olan minnet duyduğum kulübüm Bursaspor için yapmak isterken yaşanılan süreci hiçbir şekilde anlamlandıramıyorum.
Gelen tekliflerin şahsım ve ekonomik olarak zor durumda olan kulübüm adına bu kadar umursanmayarak sürecin her geçen gün uzatılmasının başta Bursaspor camiasına sonra da bana yapılmakta olan büyük bir saygısızlık olarak görüyorum. Takdiri değerli Bursaspor taraftarlarına ve kamuoyuna bırakıyorum."
BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞTI
Öte yandan Beşiktaş ile Bursaspor´un Umut Meraş için görüşmesi uzun süredir gündemi meşgul ederken Umut Meraş´ın siyah beyazlı ekip ile anlaşmaya vardığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi.
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