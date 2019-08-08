Türkiye´den Beşiktaş´ın ilgisi bulunan ve siyah beyazlıların Bursaspor´a resmi teklif sunduğu Umut Meraş için Fransız takımlarının da ısrarı sürüyor. Bursaspor´da daha önce teknik direktörlük yapan Paul Le Guen´in çalıştırdığı Le Havre, Milli oyuncu için yeşil beyazlı kulübe resmi teklifini yaptı. İlk olarak 500 bin Euro teklifte bulunan Fransız kulüp, daha sonra 950 bin Euro´ya çıkardığı bonservis ücretini son olarak 1.3 milyon Euro´ya yükseltti. Aynı zamanda Sportif Direktör Selçuk Erdoğan, bir diğer Fransız ekip Nice ile de Umut Meraş için transferi için görüşmeleri sürdürüyor.

Öte yandan sezonun ilk yarısından itibaren Umut Meraş´ı mercek altına alan Lille Kulübü´nün ise, oyuncuyu tıpkı Merih Demiral modelinde olduğu gibi kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Buna göre; her iki kulüple de yakın ilişkilerdeki Lille´in, oyuncunun bu ekiplerden birine transfer olması durumunda, göstereceği performans sonucu Umut Meraş´ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Erdoğan ve Lille Sportif Direktörü Luis Campos'un Umut Meraş´a yönelik görüşmeler devam ederken, yakın süreçte oyuncunun geleceğinin netleşmesi bekleniyor. Lille daha önce de Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmıştı.