Beşiktaş'ın Le Havre'den 1.5 milyon Euro'ya renklerine kattığı Umut Meraş'a talip çıktı.

25 yaşındaki sol bekin menajeri Kemal Can Tekin, Napoli'nin Umut ile ilgilendiğini söyledi.

Tekin, "Napoli benimle temasa geçti. Resmi teklifin gelmesini bekliyoruz. Umut'un istatistikleri çok iyi ve Avrupa'nın en iyi takımlarında oynamaya hazır. Ancak ilk hedefi takımında başarılı bir sezon geçirmek. Beşiktaş'ı çok seviyor" ifadelerini kullandı.