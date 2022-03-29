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UMUT IŞIĞI... EYT son dakika: AK Parti'den yeni açıklama Milletimiz emin olsun! EYT çıkacak mı, kimleri kapsayacak?

EYT son dakika: AK Parti'den yeni açıklama Milletimiz emin olsun! EYT çıkacak mı, kimleri kapsayacak

EYT'de umut ışığı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan gelen "Milletimiz emin olsun" açıklaması sonrası yeniden yandı. Öte yandan EYT düzenlemesiyle ilgili 5 yeni formül çözüm önerisi olarak öne çıktı. Peki, EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsayacak? İşte son dakika EYT açıklamaları ve EYT için ortaya çıkan 5 çözüm önerisi...

29.03.2022 - 09:35 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesi son dakika gelişmeleri erken emeklilik bekleyen yaklaşık 900 bin çalışan tarafından yakından izleniyor. Peki, EYT kimleri kapsıyor? 2022'de EYT çıkacak mı? Hemen belirtelim ki söz konusu düzenlemeyle iligli 5 yeni formül öne çıkarken AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan öenmli açıklamalar geldi. Peki, EYT nedir ve 2022'de EYT çaıakcak mı? İşte emrak edilenler...

  • Numan Kurtulmuş'tan son dakika EYT açıklaması:

    Milletin konuştuğu, talep ettiği, beklentilerinin tamamını masaya yatırırız. Bunların tamamıyla ilgili çalışmalarımızı öteden beri sürdürürüz. Milletin gündeminde olup da bizim gündemimizde olmayan hiçbir konu yoktur. Ancak devlet yönetiminde bir şeyi talep etmek başka bir şey, onu gerçekleştirebilmek başka bir şeydir. Taleplerin gerçekleştirilebilmesi için de eldeki imkanlar, fırsatlar, öncelikler çerçevesinde bu değerlendirmeler yapılır. Yaparken de milletin hayrına olacak şekilde sonuçlar alabilmek için gayret sarf edilir. Bundan milletimiz emin olsun bu konu epeydir bakanlığın da gündemindedir. Bu konuyu yeterince biliyoruz ve çalıştık. İnşallah milletin hayrına sonuçlanmasını ümit ederiz.

  • EYT İÇİN 5 YENİ FORMÜL

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar Platformu geçtiğimiz günlerde Meclis'te görüşmeler gerçekleştirdi. EYT çözümü için 5 alternatifin üzerinde duruluyor.  Medyada öne çıkan formüller şu şekilde;

    Birinci formül: 3600 günü dolduran kadın 50, erkek 55 yaşında emekli olabilir. Bu formülde 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 3600 günü doldurmaları halinde kadınlar için 50 erkeler için 55 yaşında emekli olabilecekleri bir seçenek göze çarpıyor.

     

  • İkinci formül: Kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin günü dolduran emekli olabilir. Burada yine 1999 öncesindeki Emeklilik şartları göz önüne alınacak. Kadınların 7200 prim günün erkelerin ise 9 bini prim gününü doldurarak emekli olabilmeleri öngörülüyor. Bu formülde yaş şartına bakılmayacak. 1999 öncesindeki emeklilik şartları gibi yaşa bakılmadan prim günü doldurularak emekli olunabilecek.

     

  • EMEKLİLİKTE YAŞA NASIL TAKILDILAR?

    8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.

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