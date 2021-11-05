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Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya aşk yaşıyor! - Magazin haberleri

Umut Evirgen'den 'Serenay Sarıkaya' itirafı!

Bir dönem Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun gibi isimlerle birliktelik yaşayan işletmeci Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açtığını itiraf etti

05.11.2021 - 14:35 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Serenay Sarıkaya'nın iki ay önce işletmeci Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Sarıkaya, "Sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım." açıklamasını yaparak, dedikodulara son noktayı koymuştu.

  • İTİRAF ETTİ!

    Ünlü oyuncunun açıklamasından aylar sonra Evirgen'den şaşırtan bir itiraf geldi. 'Magazin Masası'na konuşan işletmeci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığını doğruladı.

  • "ŞU AN KALBİM BOŞ"

    Daha önce kalbinin boş olduğunu ifade eden oyuncu, "İlişkilerinde romantik ve duygusal mısın, yoksa aklın yönetimde midir?" sorusuna yanıt vermişti. Sarıkaya, "Fazlasıyla duygusalım maalesef. Hiç öyle plancı programcı değilim." demişti.

    "O anda içimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum." ifadelerini kullanan oyuncu, "Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim." şeklinde konuşmuştu.

  • Sarıkaya, "Arkadaşların neden senden yaşça büyük?" sorusuna, "Öğrenmeye meraklı olduğumdan... Bir de galiba yaşanmışlığı ve tecrübesi olan, karakterleri oturmuş, dolayısıyla daha temiz enerjili insanlara çekiliyorum." cevabını vermişti.

  • "ARKADAŞIZ"

    Öte yandan daha önce de Serenay Sarıkaya ile iş insanı Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı öne sürülmüştü. İddiaların ardından ünlü oyuncu, "Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır." diyerek, söylentilerin gerçek dışı olduğunu belirtmişti. Ancak Sarıkaya'nın Göcek'te yine Demirhisar ile görüntülenmesi yine dedikoduları alevlendirmişti.

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