30 KASIM 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerKültür-Sanat

“Umut: Duvarımdaki Renkler”

Ressam Muhammed Yalçın’ın çizdiği dikkat çekici figürlerden oluşan ve tuvalinden taşarak evinin duvarlarına yansıyan resimleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen sergiyle sanatseverlerle buluşuyor.

30.11.2019 - 13:20 | Güncelleme:
Kuveyt Türk

Engelli bir sanatçı olan Muhammed Yalçın’ın eserlerinden oluşan “Umut: Duvarımdaki Renkler” isimli sergi, İstanbul Esentepe’de Kuveyt Türk Genel Müdürlük Sergi Salonu’nda düzenlenen bir törenle açıldı.

Kuveyt T&uuml;rk Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; Ufuk Uyan ve ressam Muhammed Yal&ccedil;ın
Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan ve ressam Muhammed Yalçın

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Safiyane bir ruhla çizdiği eserleriyle sanat camiasında yankı uyandıran Muhammed Yalçın kardeşimize destek vermekten, eserlerini sanatseverlerle buluşturmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sergiyi ziyaret edenler, ilhamın sınır tanımayan gücünün ortaya çıkardığı adeta bir renk cümbüşü olan eserlere tanıklık edecek ve bambaşka dünyalara yelken açma fırsatını bulacak” dedi.

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle temel eğitimini yarıda bırakan 31 yaşındaki zihinsel engelli Muhammed Yalçın, Yıllar sonra, bir özel eğitim merkezinde iş eğitimi almaya başlar. Resme olan yeteneği burada ortaya çıkar. Öğretmenlerinin yönlendirmesi ile resim kursuna gider. Yaklaşık bir yıl resim eğitimi alan Yalçın, ailesinin evde oluşturduğu atölyede resim yapmaya devam eder. Yalçın, odanın duvarlarını tuval olarak kullanmaya başlar. 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergi, 6 Aralık Cuma gününe kadar Kuveyt Türk Genel Müdürlük Sergi Salonu’nda tüm sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Satılık hava! 15 dakikası 24 TL
Satılık hava! 15 dakikası 24 TL
-12 dereceyi gördüler
-12 dereceyi gördüler
Whatsapp bu telefonlardan kaldırılıyor
Whatsapp bu telefonlardan kaldırılıyor
Alevlerin arasına korkusuzca girip kurtardı
Alevlerin arasına korkusuzca girip kurtardı
Mehmet Rauf'tan 'Serap'
Mehmet Rauf'tan 'Serap'
Arter'de caz
Arter'de caz
Karlar Ülkesi'nden rekor açılış
Karlar Ülkesi'nden rekor açılış
Ödüllü 'Dost' kitapçılarda
Ödüllü 'Dost' kitapçılarda

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X