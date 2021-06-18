Eyüpspor, tecrübeli forvet oyuncusu Umut Bulut'u kadrosuna kattı.

Golcü oyuncuyla yıllık 900 bin liradan 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kariyerinden MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Toulouse, Galatasaray ve Kayserispor formaları giyen Umut Bulut, Süper Lig'deki son sezonunu ise Yeni Malatyaspor'da geçirmişti.

Eyüpspor, Umut Bulut'un ardından Bogdan Stancu'yu da transfer etti.

Eyüpspor Kulübü, Rumen futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüp başkan vekili Fatih Kulaksız, Umut Bulut ve Stancu gibi iki tecrübeli oyuncuyla anlaştıklarını, TFF 1. Lig'de zirveye oynayan bir takım oluşturma amacıyla transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.