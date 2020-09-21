Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Umut Bulut, geçtiğimiz gün eşi Anna Bulut ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Keyfi yerinde olan çift, bir süre mağazaları dolaştı.

İkili, daha sonra baş başa romantik akşam yemeğini yiyip AVM'den ayrıldı.