Kasımpaşa'nın Fransa'nın Lorient takımından kiraladığı Umut Bozok Habertürk TV’den Ayhan Şensoy’un sorularını yanıtladı. 3 maçta 2 gol atan 24 yaşındaki forvet, A Milli Futbol Takımı'nda oynamak istiyor.
- Kariyerinde ilk kez Fransa dışına çıktın. Henüz çok kısa süre oldu ancak Fransa Lig 1 ile Süper lig arasında ne gibi farklar var?
"Türkiye'ye geldiğimde işimin zor olacağını biliyordum. Stres ve heyecan vardı. Süper lig fiziki açıdan zor. Fransa'ya göre taktik açıdan geride ama fiziki açıdan gerçekten zor bir lig. Kasımpaşa ile güzel bir sezon geçirmek istiyorum. Çok gol atmak istiyorum. Ancak forvetler için kolay bir lig değil.’’
- Fransa Ligi’nde geçen sezon Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın formasını giydiği Lille şampiyon oldu. Böyle bir başarı bekleniyor muydu. Fransa’da Türk futbolculara bakış açısı nasıl?
''Fransa Ligi'nde Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz Lille'de şampiyonluk yaşadı. Çok önemli bir başarı elde ettiler. Artık Fransa ligine daha çok Türk futbolcu gidiyor. Fransa'da Türk futbolcular çok seviliyor.''
- A Milli Futbol Takımı’nda her mevkinin birçok alternatifi var ama forvet konusunda sıkıntı yaşanıyor. Burak Yılmaz ilerleyen yaşına rağmen alternatifsiz gibi görünüyor. Milli takımın yeni golcüsü olmak ister misin?
''İnşallah bir gün Şenol Güneş beni kadrosuna alır. Neden olmasın ki. Ben böyle gol atmaya devam edersem, Şenol hoca beni milli takıma davet eder. İnşallah Dünya Kupasına katılırız ve orada başarılı oluruz.''
- Örnek aldığın forvetler var mı?
''Falcao'yu çok seviyorum. Monaco'da ona karşı oynadım. Benim gibi biraz kısa boylu (Gülüyor). Suarez, Aguero ve Firminho'yu takip ediyorum. Hepsi çok üst düzey forvetler. Fiziki açıdan daha çok kendime yakın olan forvetleri takip ediyorum.''
- Umut Bozok 7 yaşından bu yana piyano çalıyor. İtalyan piyanist Ludovico Einaudi hayranı. Müzik sevgisinin aileden kaynaklandığını söyledi.
''Ailecek müzikle ilgileniyoruz. Aile orkestramız var (Gülüyor). Babam saz çalıyor. Şarkı da söylüyor. Müziği o sevdirdi bize. Küçükken düğünlerde babamla birlikte piyano çalardım. 7 yaşından bu yana piyano çalıyorum. Futbola başladıktan sonra da müziği bırakmadım. Benim için çok önemli. Ludovico Einaudi şarkıları çalmayı seviyorum.''
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