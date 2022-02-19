Umut Bozok atıyor, attırıyor!

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Süper Lig’in 26. haftasında dün deplasmanda Konyaspor ile 4-4 berabere kalan Kasımpaşa'da Umut Bozok 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

7. dakikada Ben Ouannes’in attığı golü hazırlayan 25 yaşındaki oyuncu, 60. dakikada ise penaltıdan attığı golle rakip fileleri havalandırdı. 25 yaşındaki futbolcu, bu performans ile 12. golüne ulaşırken, 6. asistine imza atmış oldu.

Umut Bozok, Kasımpaşa’nın bu sezon attığı 36 golün 18’ine doğrudan katkı sağlarken, gol krallığı yarışında Karagümrük’te forma giyen Pesic ile zirveyi paylaşıyor.