Hastanelik oldu: Çok sancılı bir süreç!

Umut Akyürek hastanelik oldu: Çok zor bir süreç! - Magazin haberleri

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Ünlü sanatçı Umut Akyürek, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile talihsiz bir kaza geçirdiğini ifade etti. Evinin banyosunda düşen ve ardından apar topar hastaneye kaldırılan Akyürek, omzunun iki yerinde kırık tespit edildiğini dile getirdi.

"NAZAR İNSANI MEZARA KOYARMIŞ"

Hastanede çekilen bir fotoğrafını paylaşan Umut Akyürek, "Nazar insanı mezara koyarmış... Ne haset ettilerse omzum iki yerden kırıldı. Ameliyata alacaklar. Dua edin bana iyi niyetli dostlarım" ifadelerini kullandı.

"ÇOK SANCILI BİR SÜREÇ"

Ardından yayınladığı video ile sağlık durumunu takipçileriyle paylaşan ünlü isim, "Allah hepimizi kazadan, beladan, kem gözlerden, fesatlardan korusun. Değerli dostlarım; dün geceden beri ilginiz, güzel mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Maalesef tuvalette ayağım kaydı. Omzumun üzerine çok şiddetli düştüm ve şu an iki yerde kırık tespit edildi. Hakikaten çok zor, çok sancılı bir süreç yaşadım dün geceden beri. Ameliyata alacaklar, benden dualarınızı esirgemeyin. Halime şükür ediyorum" şeklinde konuştu. Takipçilerinden Umut Akyürek'e "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

AMELİYAT MASASINA YATMIŞTI

Öte yandan Hollywood yıldızı Angelina Jolie'ye benzetilen Akyürek, geçtiğimiz haftalarda göz kapağından ameliyat geçirmişti. İşlem sonrası fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Umut Akyürek, doktoruna teşekkür etmeyi de ihmal etmemişti.

Ünlü sanatçı, "Gözlerimdeki yılların izini sadece 40 dakikada, en ufak bir acı rahatsızlık hissettirmeden silen çok büyük bir değer..." ifadelerini kullanmıştı.

"ONA BENZEMEYE ÇALIŞMIYORUM"

47 yaşındaki Akyürek, geçtiğimiz aylarda, "Angelina Jolie'ye benzemeye çalışmıyorum. Bu benzerlikte cerrahi bir müdahalenin etkisi yok. Eski fotoğraflarıma bakın dilerseniz. Dudaklarım yüzde 100 orijinal" açıklamasını yapmıştı.

Umut Akyürek, kendisi gibi ses sanatçısı olan Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına almıştı.

Şu an 15 yaşında olan Akyürek'in kızı Melek Bal, annesine olan benzerliği ile dikkat çekiyor.

Umut Akyürek'in eski hali