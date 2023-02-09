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Umut Akyürek deprem anında yaşadıklarını anlattı: 1999 depreminden 10 kat daha şiddetliydi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini geçti. Umut Akyürek, depremi eşi ve kızıyla birlikte gittiği Adana'da yaşadı

Giriş: 09.02.2023 - 09:43 | Güncelleme: ABONE OL
Umut Akyürek deprem anında yaşadıklarını anlattı: 1999 depreminden 10 kat daha şiddetliydi
'1999 depreminden 10 kat daha şiddetliydi'
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Türkiye'yi yasa boğan sarsıntılar sonrası vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 12 bini geçti.

Şarkıcı Umut Akyürek de depreme Adana'da eşi ve kızıyla birlikte yakalandı. Akyürek, "Arkadaşlar deprem gecesi Adana'daydık eşim ve kızımla, videoyu çeken de Melek Bal. Yalnız çok önemli bir detay var kimse bahsetmiyor herhalde şoktan. İlk deprem, sabah 4:17 de oldu yaklaşık bir buçuk dakika sürdü. 1999 depremini de yaşamış biri olarak çok rahat söyleyebilirim ki; ondan on kat daha şiddetliydi ve çok uzun sürdü. Şehadet getirip çaresizce ölümü bekledik. Ve işte bahsettiğim detay, bir beş dakika sonra ikinci bir deprem daha oldu 16:30'a doğru aynı şiddette ama daha kısa ondan kimse bahsetmiyor. Çok ama çok korkunçtu panik atak hatası oldum. Allah bir daha bu millete deprem yüzü göstermesin..." dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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