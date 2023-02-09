'1999 depreminden 10 kat daha şiddetliydi'

Şarkıcı Umut Akyürek de depreme Adana'da eşi ve kızıyla birlikte yakalandı. Akyürek, "Arkadaşlar deprem gecesi Adana'daydık eşim ve kızımla, videoyu çeken de Melek Bal. Yalnız çok önemli bir detay var kimse bahsetmiyor herhalde şoktan. İlk deprem, sabah 4:17 de oldu yaklaşık bir buçuk dakika sürdü. 1999 depremini de yaşamış biri olarak çok rahat söyleyebilirim ki; ondan on kat daha şiddetliydi ve çok uzun sürdü. Şehadet getirip çaresizce ölümü bekledik. Ve işte bahsettiğim detay, bir beş dakika sonra ikinci bir deprem daha oldu 16:30'a doğru aynı şiddette ama daha kısa ondan kimse bahsetmiyor. Çok ama çok korkunçtu panik atak hatası oldum. Allah bir daha bu millete deprem yüzü göstermesin..." dedi.