Şubat ayı sonlarında Suudi Arabistan'a umre için giden 362 kişi, koronavirüs salgını nedeniyle dönemedi. Bir süredir ülkede tutulanlardan 337 kişi, bugün 3 kafile halinde uçakla Konya'ya getirilmeye başlandı. Havalimanında sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, otobüslerle kalacakları Şems Tebriz-i KYK Kız Yurdu'na getirildi.

Yurtta evli çiftler dışında tek kişi olarak odalarda kalacaklar, 14 gün karantinada tutulacak.