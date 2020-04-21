Umre için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na katılmak isteyen Uslu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gümüşhacıköy Vefa Sosyal Destek Grubu'nu aradı.

Uslu'nun evine giden Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, 10 bin lirayı alarak kampanya hesabına yatırdı, ardından makbuzu Uslu'ya götürdü.

Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında umreye gitmek amacıyla para biriktirdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle umre programları iptal edilince parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını belirten Uslu, "İlerleyen zamanlarda Allah sağlık verirse tekrar umreye giderim. Allah milletimizin yardımcısı olsun." dedi.