Umre dönüşü yurtta karantinada kalan çiftten teşekkür

AA

Umre ziyareti sonrası Türk Hava Yollarına ait uçakla 17 Mart'ta Eskişehir'e getirilen çift, Gündüz Alp Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Burada 14 gün misafir edilen Çetinkaya çifti ve diğer Bilecikli 65 vatandaşın tüm ihtiyaçları Valilikçe karşılandı. Çift, karantina sürelerinin sona ermesinin ardından evlerine döndü.

Gözlem altında tutuldukları sürede yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Çetinkaya çifti, karantina şartlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Emrah Çetinkaya, karantina süresi boyunca Türk gelenek ve göreneklerine yakışır şekilde misafir edildiklerini belirtti.

Kendileriyle ilgilenen görevlilere teşekkür eden Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Umre dönüşünde Eskişehir'e geldikten sonra sağlık ekipleri bizi kontrolün ardından öğrenci yurduna aldı. Yurtta odalara yerleştirildik, sağlık ekipleri her gün bizi kontrol etti. Hiçbir endişe yaşamadık, gayet güzel günler geçirdik. Bizim için psikolojik olarak zorlu bir süreçti ama sağ olsun yetkililer her şeyimizi karşıladı. Günlük gazeteden tutun her türlü ihtiyacımızı karşıladılar."

Kayınpederinin yurdun yanına kadar geldiğini ve pencereden görüştüklerini anlatan Çetinkaya, "Yakınlarımızın yurdun karşısından bize el sallamaları bile yetti, büyük bir moral oldu." dedi.

Eskişehir'de yapılan son testlerinin negatif çıkması sonrasında Bilecik'e döndüklerini kaydeden Çetinkaya, "Eve geldikten sonra 14 gün kendimizi karantinada tuttuk. 14 günlük karantinayı da tamamladık ve herhangi bir sağlık sorunumuz yok." ifadelerini kullandı.

Merve Çetinkaya da zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi. Devlet eliyle karantina sürecini kolayca geçirdiklerini ifade eden Çetinkaya, ilk kez yurt ortamında konakladığını dile getirdi.

Çetinkaya, testlerinin negatif çıkmasıyla büyük mutluluk yaşadıklarını kaydederek, "Evimizdeki 14 günlük karantina süresi boyunca alışverişlerimizi akrabalarımız ve komşularımız yaptı. Çok şükür karantinayı bitirdik ve herhangi bir sorunumuz yok." diye konuştu.