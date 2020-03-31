31 MART 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerGündem

Umre dönüşü Ankara'da karantinaya alınanların bir kısmı başka yurda nakledildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında umre için bulundukları Suudi Arabistan'dan dönen ve 15 Mart'tan itibaren Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Gölbaşı Yerleşkesi'nde karantinada tutulan vatandaşlardan bir kısmı, İskitler Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'na nakledildi.

31.03.2020 - 00:46 | Güncelleme: ABONE OL
umre
AA

Alınan bilgiye göre, 29 Mart'ta tahliyesi planlanan ancak sağlık taramalarının sürmesi nedeniyle ayrılmaları ertelenen vatandaşlardan bazılarının taşınması için Gölbaşı KYK Yerleşkesi'nde ve naklin gerçekleşeceği Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'nda dün akşam saatlerinde hazırlık başladı.

Sağlık kontrolleri tamamlanan vatandaşlardan yaklaşık 250'si otobüslerle Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'na taşındı. Vatandaşların nakil işlemleri polis ekiplerinin nezaretinde 14 otobüsle ve her araçta en fazla 20 kişi bulunacak şekilde gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan'da çalışanlar, seyahat amacıyla yurt dışına gidenler ve umreden dönenlerin de aralarında olduğu öğrenilen kişilerin, yeni yerlerindeki odalarda tek kişi olarak kalacakları belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Kilosu 2 bin liradan satılıyor
Kilosu 2 bin liradan satılıyor
Ebru Polat'tan sevgili itirafı
Ebru Polat'tan sevgili itirafı
Koronavirüs yasağını partiyle deldiler! Valilik harekete geçti
Koronavirüs yasağını partiyle deldiler! Valilik harekete geçti
"Linç umrumda değil, sen iyileş yeter"
THY'den Ankara ve İstanbul'dan uçacaklara uyarı
THY'den Ankara ve İstanbul'dan uçacaklara uyarı
19 özel müze açıldı
19 özel müze açıldı
Yurt dışından yeni dönen vatandaşlara karantina
Yurt dışından yeni dönen vatandaşlara karantina
Dışarı çıkması yasaktı! Feci kazada öldü!
Dışarı çıkması yasaktı! Feci kazada öldü!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X