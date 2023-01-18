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Ümraniyespor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Ümraniyespor - Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Mücadeleyi kazanan taraf Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalacak

Giriş: 18.01.2023 - 19:27 | Güncelleme: ABONE OL
Ümraniyespor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
AA / HABERTURK.COM

STAT: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 20.30
YAYIN: A Spor

ÜMRANİYESPOR: Orkun, Popov, Allyson, Eser, Lenjani, Onur, Oğuz, Kartal, Mrsic, Bettaieb, Umut Nayir

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Hugo, Arif, Larsen, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Naci, Trezeguet, Umut Bozok

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Hafta sonu oynan Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı son maçında Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek moral bulan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Kupaya 5. turdan itibaren katılan Karadeniz ekibi, Yılport Samsunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı.

Bordo-mavili takımda, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Philippe Gbamin ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.

108 GÜNDÜR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 108 gündür dış sahada kazanamıyor.

Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 4 lig maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.

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